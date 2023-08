Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, reagiu nesta sexta-feira às notícias sobre o interesse do Benfica no avançado brasileiro Pedro.

«Se o Benfica está interessado em contratar o Pedro, é simples: basta depositar o valor da cláusula, falar com o jogador e levá-lo», resumiu, à margem de um evento no museu do Flamengo.

Refira-se que o valor da cláusula de rescisão de Pedro, segundo alguns meios de comunicação brasileira, está fixada em perto de 100 milhões de euros.

Conforme o Maisfutebol noticiou, o avançado internacional brasileiro que está em litígio com o Flamengo é uma das três alternativas do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, caso o avançado português deixe o clube.