O presidente do Santos garantiu que Lucas Veríssimo permanecerá no clube até meados de janeiro.

«Posso garantir que o Veríssimo permanece no Santos até ao final da Libertadores. (...) É uma condição nossa que ele jogue a Libertadores», afirmou Andrés Rueda Garcia em declarações à Rádio Bandeirantes.

Recorde-se que a final da competição mais importantes de clubes da América do Sul está agendada para 23 de janeiro, sendo que a equipa brasileira ainda vai discutir com o Boca Juniores (a 6 e 13 de janeiro) o acesso ao derradeiro jogo.

Ora, se as negociações chegarem a bom porto, Lucas Veríssimo será jogador do Benfica a partir de 23 de janeiro, podendo também viajar mais cedo, isto se o Santos for eliminado da Taça Libertadores.

Sobre as negociações, Andrés Rueda Garcia não quis alongar-se. «Só gosto de falar sobre vendas depois de tudo estar assinado. Não faço comentários sobre valores, ainda para mais num assunto divulgado há muito tempo», afirmou o dirigente, referindo-se depois ao desagrado de Luís Filipe Vieira com as declarações do homólogo santista, que em tempos afirmou que a proposta apresentada pelo Benfica pelo jogador era «um insulto». Ficou chateado, mas era um insulto, pois as condições não eram confortáveis por ser um pagamento a cinco ou seis anos. Depois disso mantivemos negociações e estamos a negociar pelo melhor para que todos fiquem contentes», concluiu.