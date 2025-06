Rui Costa, presidente do Benfica, inaugurou nesta sexta-feira uma Academia do clube nos Estados Unidos da América e teve um momento de declarações à imprensa. As perguntas dos jornalistas foram direcionadas, claro está, ao mercado de transferências.

Além de João Félix, tema sempre presente, a eventual saída de Álvaro Carreras não passou ao lado.

«Houve abordagens, sabem disso porque já noticiaram isso. Não chegámos a nenhum acordo com o Real Madrid e, para já, o Carreras é jogador do Benfica. Veremos o que acontece. As propostas não foram do nosso agrado. Já agora, adianto: nem para o Álvaro, nem para qualquer outro jogador. O nosso foco é o Mundial».

Rui Costa aproveitou a circustância para anunciar que durante as próximas semanas não vai acontercer nada em termos de entradas ou saídas no plantel do Benfica. Nesta altura o clube tem só uma coisa em mente: o Mundial de Clubes.