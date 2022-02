Além do Flamengo, também o Botafogo esteve interessado em repatriar Everton Cebolinha.

A confirmação foi dada pelo investidor norte-americano John Textor, acionista maioritário do clube carioca.

«O Benfica podia tê-lo deixado sair há algumas semanas, mas agora não. Tentámos chegar a um preço justo, mas o jogador fica na Europa. Há muito mais peixe no mar, peixe que pode marcar golos», afirmou no Twitter em resposta a uma notícia que dava conta de que Textor não ia descansar enquanto não conseguisse contratar o internacional brasileiro por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros em 2020.

John Textor, que também tem uma participação nos ingleses do Crystal Palace e no RWD Molenbeek, uma equipa da 2.ª divisão da Bélgica, esteve largos meses interessado em adquirir 1/4 do capital social da SAD do Benfica, mas descartou recentemente essa possibilidade, isto já depois da sociedade encarnada ter comunicado que não pretendia manter os contactos informais com o investidor. «Queria ter uma posição minoritária num clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria ótima ideia. Ainda estou a negociar com algumas pessoas lá. Estou interessado em todos os clubes, menos o Benfica», disse Textor.