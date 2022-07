Haris Seferovic está prestes a tornar-se jogador do Galatasaray, por empréstimo do Benfica. Como o Maisfutebol noticiou, o jogador suíço está a caminho de Istambul para cumprir os habituais exames médicos.

O treinador do Galatasaray, Okan Buruk, em declarações à imprensa, confirmou a chegada do avançado 30 anos ao emblema turco.

«Seferovic é um jogador importante. Profissional, pai de família, com critérios importantes. Analisámos o seu histórico de lesões este ano. Ele jogou três partidas com a seleção suíça. Atualmente não tem lesões. Uma lesão pode acontecer com qualquer jogador», revelou o técnico de 48 anos no estágio de pré-época que o Galatasaray está a realizar.

Buruk afirma que o internacional suíço será uma peça importante no seu esquema tático.

«Queremos ficar com dois ou três jogadores na frente de ataque. Ele não é como o Falcao. Chega por empréstimo. Não temos risco durante três anos. Sabe jogar de costas. Ele será um jogador importante quando jogarmos com dois jogadores na frente», concluiu.

Após cinco temporadas de águia ao peito, Haris Seferovic muda-se para o futebol turco para representar 13.º classificado do último campeonato.