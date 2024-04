O futebolista do Benfica, João Neves, é o segundo jovem que ainda não completou 23 anos cujo valor de transferência mais aumentou nos últimos seis meses. Nesta evolução, o médio dos encarnados só surge atrás de Lamine Yamal, do Barcelona, de acordo com o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira.

Com base no seu modelo estatístico para alcançar o valor estimado de transferência, o CIES indica que o valor de Lamine Yamal disparou 134 milhões de euros: de 11 milhões a 1 de outubro de 2023 para 145 milhões a 1 de abril. Ainda não completou 17 anos e tem contrato até 2026.

Já o valor de João Neves, de acordo com o CIES, subiu 73 milhões de euros no mesmo período: de 32 milhões de euros para 105. O médio internacional português tem 19 anos e contrato até 2028.

A fechar o pódio aparece Sávio Moreira, do Girona, cujo valor estimado de transferência subiu 70 milhões de euros, de sete para 79. Empatado com Sávio aparece Cole Palmer, do Chelsea, que tem agora um valor estimado de 117 milhões de euros, mais 70 face aos 47 milhões de há seis meses.

Neste top-100 alcançado pelo CIES, aparecem mais jogadores portugueses que atuam em Portugal ou em ligas estrangeiras e jogadores de outras nacionalidades que atuam na Liga portuguesa:

13.º: Anatoliy Trubin (Benfica): + 43ME, agora 76ME

23.º: Ousmane Diomande (Sporting): +33ME, agora 73ME

30.º: Francisco Conceição (FC Porto): +28ME, agora 43ME

45.º: Tino Livramento (Newcastle): +24ME, agora 30ME

74.º: Tiago Santos (Lille), +17ME, agora 27ME

100.º: Otávio Ataíde (FC Porto), +13ME, agora 19ME

Noutra perspetiva além da evolução registada nos últimos seis meses, isto é, olhando aos atuais valores de transferência, Yamal surge no topo com o valor estimado já referido de 145 milhões de euros. A fechar o pódio aparece Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), avaliado no estudo do CIES em 129 milhões de euros e Cole Palmer, com os já também referidos 117 milhões de euros. João Neves aparece como o 8.º com maior valor atual de transferência, ainda atrás de Xavi Simons (Leipzig, 116ME), Rasmus Höjlund (Manchester United, 108ME), Alejandro Garnacho (Manchester United, 108ME) e Jérémy Doku (Manchester City, 107ME).

O top-20 de jogadores cujo valor estimado de transferência mais aumentou nos últimos seis meses (aumento de valor; nome; clube; valor atual; idade; contrato):