Ao fim de 648 jogos, 354 golos, 165 assistências e 25 títulos conquistados, Karim Benzema despediu-se do Real Madrid, nesta terça-feira.

Foram 14 anos que o avançado francês esteve ao serviço dos merengues, clube no qual acreditava que iria terminar a carreira.

«Não tenho muitas palavras, é um dia um triste para mim. Fico magoado por deixar o clube. Tinha um sonho, renovar e terminar no Real Madrid, mas a vida às vezes dá-te outras oportunidades e temos de as aproveitar com a família», justificou, sem admitir qual será o seu destino.

Benzema discursou numa conferência de imprensa de despedida do clube, saindo como o jogador mais titulado de sempre, juntamente com Marcelo, e lembrou o dia em que Florentino Pérez se sentou em casa dos pais para o convencer a trocar o Lyon pela capital espanhola.

«É difícil falar, com tantas emoções, mas queria agradecer ao Real Madrid e aos meus companheiros. Foi um caminho bom na minha vida e tenho a sorte de ter realizado um sonho de criança. Nem queria acreditar quando o presidente foi a minha casa, nos meus 21 anos, falar com os meus pais» recordou.

De referir que, apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, tudo indica que Benzema se vai juntar a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, tornando-se reforço do Al Itthiad, campeão saudita que é treinado por Nuno Espírito Santo.

Veja o vídeo da homenagem do Real Madrid a Karim Benzema: