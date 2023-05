O treinador do Paris Saint-Germain foi questionado esta sexta-feira a propósito do alegado interesse do clube em Bernardo Silva.

«Bernardo Silva é jogador do Manchester City e vocês [jornalistas] viram o último jogo dele, onde esteve muito bem. Conheci-o no Mónaco quando o Luís Campos o levou. É, obviamente, um jogador interessante mas, repito, é jogador do Manchester City», afirmou Christophe Galtier na conferência de imprenesa de antevisão ao jogo da 36.ª jornada entre os parisienses e o Auxerre.

O interesse do PSG em Bernardo Silva foi noticiado pelo Parisien na segunda-feira, dois dias antes da grande exibição do médio português na receção do Manchester City ao Real Madrid.