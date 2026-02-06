O Besiktas reforçou-se em peso nesta sexta-feira. A formação turca, que conta com os portugueses Jota Silva e Tiago Djaló, anunciou três reforços vindos das principais Ligas europeias.

Um dos nomes é Michael Murillo, defesa de 29 anos chega proveniente do Marselha e reforça o emblema turco a título definitivo.

O internacional pelo Panamá fez dois golos e três assistências em 24 jogos pelos marselheses na temporada atual. Antes tinha representado clubes como Anderlecht (Bélgica), NY Red Bulls (Estados Unidos) e San Francisco (Panamá).

Emmanuel Agbadou, também defesa, chega de Inglaterra, mais concretamente do Wolverhampton. Conta com duas assistências em 17 jogos na presente época.

O internacional pela Costa do Marfim de 28 anos já passou também por clubes como San-Pédro (Costa do Marfim), Monastirienne (Tunísia), Eupen (Bélgica) e Stade de Reims (França).

Devis Vásquez, guarda-redes de 27 anos, fechou o trio de contratações desta sexta-feira. O guardião representava a Roma, sendo que não fez qualquer jogo pela equipa da capital italiana.

O colombiano chegou as vestir as cores de Internacional de Palmira (Colômbia), Patriotas (Colômbia), Guaraní (Paraguai), Milan (Itália), Sheffield Wed (Inglaterra), Ascoli e Empoli (Itália).