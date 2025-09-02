José Manuel Bica Reis é reforço do Leixões em definitivo, tal como o Maisfutebol noticiou em momento oportuno. O avançado de 22 anos chega proveniente do V. Guimarães.

Na última temporada, Bica fez ainda dez encontros pela equipa principal do V. Guimarães, sem somar golos. Rumou ao Leixões na reta final por empréstimo, onde fez quatro golos e duas assistências em 12 jogos. Na presente temporada regressou a Guimarães, mas não somou qualquer minuto oficial.

O ponta-de-lança regressa ao emblema da II Liga, que já tinha representado na última época por empréstimo dos conquistadores. Agora em definitivo, Bica prepara-se para assumir a camisola 9 dos «bebés do mar».