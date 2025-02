Biel é reforço do Sporting. O extremo brasileiro vem do Bahia, do Brasileirão, tal como o Maisfutebol noticiou anteriormente.

O jovem assinou contrato com os Leões até 2029 e ficou com uma cláusula de rescisão estipulada nos 80 milhões de euros.

«Foi muito fácil. É muito bom para a minha carreira, é um grande clube na Europa e estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Prometo dar o meu máximo, trabalhar muito e ajudar o Sporting, que é o mais importante», disse o novo número 30 dos leões.

«Podem esperar de mim muita raça, vontade e muita electricidade dentro de campo», assegura ainda o brasileiro.

O extremo de 23 anos chegou a Portugal no domingo. O negócio custa seis milhões de euros ao clube leonino, mais dois milhões em objetivos, segundo apurou o nosso jornal. Esta é a maior venda da história do Bahia.