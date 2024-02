Róbert Bozeník, avançado do Boavista, esteve perto de ser jogador do Sevilha neste mercado de transferências, mas as várias dívidas do clube português fizeram com que o negócio desabasse, informação essa que foi adiantada e explicada pelo diretor desportivo do Sevilha.

«Chegámos a acordo com o Boavista anteontem [quinta-feira]. Depois a notícia chegou aos meios de comunicação portugueses e recebemos dois pedidos judiciais de credores, de dívidas que o Boavista tem com uma terceira entidade. O valor desses requerimentos judiciais era superior ao da transferência», começou por explicar Victor Orta, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

«De seguida, comunicámos essa informação ao Boavista e dissemos que iríamos incluir a anotação no contrato. Eles pediram-nos mais tempo para negociar com os credores. Demos tempo, procurámos uma solução e eles pedem-nos mais duas horas para tentar negociar essa dívida. Não conseguiram e o jogador não pôde assinar, porque eles [Boavista] não queriam que o dinheiro da transferência fosse para os credores. Isso não está nas mãos do Sevilha», concluiu.

Esta época, com a camisola do Boavista, o avançado eslovaco fez 22 jogos, tendo marcado nove golos e feito duas assistências.