Masaki Watai vai continuar no Boavista, novamente por empréstimo do Tokushima Vortis, que já tinha cedido o médio por uma época.

A cedência por mais uma época, de acordo com os axadrezados, inclui agora uma opção de compra pelo jogador que na época de estreia pelo Boavista marcou um golo e fez uma assistência em 18 jogos.

Em declarações ao site do clube, Watai defendeu acreditar que vai conseguir mostrar ainda mais o seu potencial, depois de uma época de adaptação.

«Na última época aprendi muito. Tive a oportunidade de evoluir com o mister Petit, que me ensinou muito, e sinto-me capaz de fazer mais e melhor do que no último ano. Agora já conheço os meus colegas de equipa, o clube e a Liga, estou completamente adaptado e pronto para mostrar todo o meu potencial», declarou.