O Boavista anunciou esta terça-feira a contratação do médio Ibrahima Camará.

Tal como o Maisfutebol noticiou atempadamente, o jogador de 23 anos assina pelo emblema do Bessa até 2026, após quatro temporadas no Moreirense.

Camará chegou a Portugal em 2017 para representar o Sporting de Braga B. Mas foi no clube de Moreira de Cónegos que se estreou na Liga, em fevereiro de 2019, tendo somado um total de 59 jogos no mais alto escalão do futebol português.

Apesar de jovem, o médio chega ao Boavista já com estatuto internacional, uma vez que contabiliza seis internacionalizações pela seleção da Guiné, com um golo apontado.