O médio Tomás Reymão, que já se tinha despedido do Boavista após ter terminado contrato, vai prosseguir a carreira no Albacete, da segunda divisão espanhola.

De resto, o jogador de 23 anos foi oficializado e já alinhou neste domingo num encontro de preparação ante o Murcia.

Na última época, Reymão disputou 18 jogos com a camisola do Boavista, onde estava desde 2018/19, depois de passagens por Sporting, Chelsea, Estoril, Oeiras e BSAD, além de ter alinhado nos sub-20 da Fiorentina e nos sub-23 do Wolverhampton.