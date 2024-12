O Cruzeiro anunciou a contratação de Yannick Bolasie. O ex-extremo do Sporting, de 35 anos, estava livre no mercado após terminar o vínculo com o Criciúma e assinou agora um contrato válido até dezembro de 2025.

Bolasie, que possui dupla nacionalidade francesa e congolesa, destacou-se na Premier League, com passagens por Everton, Aston Villa e Crystal Palace, além de ter atuado nas ligas da Bélgica, Turquia e País de Gales e Portugal, no Sporting. Em Alvalade, na época 2019/2020 fez 25 jogos onde somou dois golos e uma assistência.

Pelo Criciúma, na última época, marcou oito golos e fez quatro assistências em 36 jogos.