O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira a venda de Fransérgio ao Bordéus, da Liga Francesa, através de um comunicado no site oficial. Pela saída do capitão, a SAD bracarense recebe no imediato 4,5 milhões de euros, embora o valor do negócio possa subir aos 7,5 milhões mediante a concretização de alguns objetivos.

Segundo o Maisfutebol apurou, a manutenção do Bordéus na Liga Francesa esta época renderá mais 1,5 milhões aos Sp. Braga. Já a participação de Fransérgio em 25 jogos ao longo do contrato dará mais 250 mil euros e participação em 50 jogos dará mais 250 mil euros. Portanto, a SAD minhota facilmente pode atingir os 6,25 milhões pela transferência.

Fransérgio, médio de 30 anos, deixa assim o Sp. Braga após cinco temporadas no clube minhoto, tendo realizado um total de 149 jogos com a camisola bracarense, marcado 22 golos e feito dez assistências: números que fizeram dele um jogador fundamental ao longo dos últimos anos no onze do Sp. Braga.

Antes disso, o brasileiro jogou quatro épocas no Marítimo, onde chegou para representar a equipa B.

Comunicado do Sp. Braga:

«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o FC Bordeaux para a cedência a título definitivo do jogador Fransérgio, por 4,5 milhões de euros. Mais se informa que a transferência pode atingir os 7,5 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos.

O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do FC Bordeaux.

O médio brasileiro, de 30 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após cinco temporadas.

O SC Braga agradece o empenho e dedicação de Fransérgio e deseja-lhe as maiores felicidades para esta nova etapa da carreira.»