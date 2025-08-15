Toni Borevkovic está muito perto de reforçar o Samsunspor, da Turquia, tal como o Maisfutebol informou em momento oportuno. Luis Pinto, treinador do Vitória, confirmou, esta sexta-feira, que o defesa-central de 28 anos está de saída do clube.

«É desafiante começar o campeonato com o mercado aberto. O Toni [Borevkovic] é uma excelente pessoa, um excelente profissional, que gosta muito do clube, mas a vida dele vai seguir outro caminho. Queremos pessoas que queiram muito estar aqui. Faz parte do futebol haver saídas e mudanças de ciclos», adiantou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da segunda jornada da Liga.

Assim, o croata prepara-se para pôr fim a uma ligação de três épocas com os vimaranenses. Cumpriu, na última segunda-feira, o jogo número 100 pelo clube, sendo titular na derrota por 3-0 com o FC Porto.

Borevkovic chegou a Portugal no ano de 2018, pelas portas do Rio Ave, e vestiu as cores da formação de Vila do Conde durante três épocas, antes de ser contratado pelo Vitória, na temporada 2021/22.

Pelo meio, teve um empréstimo ao Hajduk Split, da Croácia, em 2022/23. Regressou à formação minhota na temporada seguinte para cumprir duas épocas consecutivas.

