O Aston Villa oficializou nesta segunda-feira a contratação do médio francês Boubacar Kamara.

O futebolista chega ao emblema da Premier League a custo zero, já que termina contrato com o Marselha, a única equipa que conheceu em toda a carreira, neste verão. Os villans anunciaram ainda que o vínculo com o jogador tem a duração de cinco anos.

Com 22 anos, Kamara recebeu recentemente a primeira chamada à seleção A de França.