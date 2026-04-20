O Bournemouth já pensa na próxima temporada após o anúncio da saída de Andoni Iraola. O clube inglês anunciou a chegada do treinador Marco Rose já a partir de 2026/27, num contrato de três anos.

O técnico alemão de 49 anos deixa assim o Leipzig, onde atuou durante os últimos três anos, e aventura-se pela primeira vez em Inglaterra.

Antes disso, foi treinador do Salzburgo, Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund. Sucede a Iraola, que tem feito uma época fora do comum com os 'cherries', alcançando uma série de 13 jogos sem perder. Estão em oitavo lugar, em igualdade pontual com o sexto (Chelsea).

