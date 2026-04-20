OFICIAL: Marco Rose é o sucessor de Andoni Iraola no Bournemouth
Marco Rose deixa o Leipzig e assina um contrato de três anos
Marco Rose deixa o Leipzig e assina um contrato de três anos
O Bournemouth já pensa na próxima temporada após o anúncio da saída de Andoni Iraola. O clube inglês anunciou a chegada do treinador Marco Rose já a partir de 2026/27, num contrato de três anos.
O técnico alemão de 49 anos deixa assim o Leipzig, onde atuou durante os últimos três anos, e aventura-se pela primeira vez em Inglaterra.
Antes disso, foi treinador do Salzburgo, Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund. Sucede a Iraola, que tem feito uma época fora do comum com os 'cherries', alcançando uma série de 13 jogos sem perder. Estão em oitavo lugar, em igualdade pontual com o sexto (Chelsea).
AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026