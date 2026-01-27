Rayan, avançado brasileiro, é reforço confirmado do Bournemouth, proveniente do Vasco, do Brasil. O jogador de 19 anos custou 35 milhões de euros aos cofres do clube inglês.

O produto da formação do clube carioca assina um contrato válido por cinco temporadas e meia. Esta é a segunda maior compra dos «cherries». A maior pertence ainda a Evanilson, ex-FC Porto, que rumou para Inglaterra a troco de 37 milhões.

Depois de uma carreira toda ao serviço do Vasco, Rayan parte agora para a primeira experiência no estrangeiro, reforçando o 13.º classificado da Premier League. O jovem avançado fica com uma clausula de rescisão de 100 milhões de euros.

«Rayan é um jogador que acompanhamos de perto e que já demonstrou consistência e maturidade impressionantes para sua idade. Acreditamos que ele tem um potencial enorme, e Bournemouth é o ambiente certo para que ele continue seu desenvolvimento e cause impacto», referiu Tiago Pinto, diretor desportivo dos ingleses, que também já passou por Benfica e Roma.