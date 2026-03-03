O despedimento de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo, na madrugada desta terça-feira, deve ditar a nomeação de um sucessor português - Leonardo Jardim. O Maisfutebol apurou que o técnico tem bem encaminhado um acordo com o clube brasileiro.

Está marcada para esta terça-feira uma reunião no Rio de Janeiro para fechar todos os detalhes e a assinatura do contrato, mas o técnico já demonstrou vontade em assumir este novo desafio.

O contrato proposto tem duração até dezembro de 2027, a mesma que Filipe Luís dispunha antes de ser demitido. O técnico está livre no mercado desde dezembro do ano passado, após sair do Cruzeiro. Nessa altura, justificou a saída com a preservação da sua «saúde física e mental».

Um dos elementos preponderantes nas negociações é outro português - José Boto, diretor-desportivo do Flamengo. Após vencer quatro títulos em 2025, entre eles o Brasileirão e a Libertadores, o clube tem tido um início complicado de 2026 ao nível de resultados.