O Conselho Deliberativo do Santos, órgão sem o qual o clube brasileiro não pode avançar com negócios de jogadores neste momento, rejeitou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica.

Em reunião na última madrugada, Orlando Rollo, presidente do clube, terá apresentado a proposta das águias, que segundo a imprensa brasileira passa por um empréstimo de um ano com cláusula de compra obrigatória no valor de 6,5 milhões de euros.

Os conselheiros, contudo, deram parecer negativo à transação e terão pedido mais detalhes sobre o negócio, o que levou Rollo a alertar que a sobrevivência do Santos pode estar dependente desse negócio.

«É urgente. O clube pode fechar portas sem essa negociação, que é legítima. O Comité de Gestão do Santos não poderá ser responsabilizado se perdermos todos os jogadores de graça. Conste em ata que trouxemos a solução», terá dito, segundo escrevem vários órgãos de comunicação social brasileiros.

Quer isto dizer que o tema vai voltar a ser discutido pelo Santos e que a venda do central ao Benfica não está totalmente descartada. Até porque na mesma reunião, o presidente do clube da Vila Belmiro alertou que apesar de a proposta dos árabes do Al-Nasr ser mais vantajosa para o clube, o jogador pretende jogar na Europa e no Benfica.