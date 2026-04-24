Hulk, antigo avançado do FC Porto, admitiu o fim de ciclo no Atlético Mineiro, clube brasileiro que representa há seis épocas.

O Galo, que venceu na madrugada desta sexta-feira o Ceará para os 16 avos da Taça do Brasil (2-1), tem histórico de salários em atraso. O internacional brasileiro admitiu, porém, que a situação está estável, apesar de ter questões financeiras por resolver.

«Estamos bem. Estamos focados. Os salários estão em dia. Tenho pendências, mas não vou expor ninguém. Não o fiz em janeiro, quando me atacaram tanto com base em mentiras. Mesmo assim, mantive o respeito em nome da instituição. Tive oportunidade [de expor]», começou por referir, após o jogo com o Ceará, na zona mista da Arena MRV.

De acordo com a imprensa brasileira, o avançado que passou pelo FC Porto entre 2008 e 2012 esteve perto de deixar o Galo no verão passado, rumo ao Fluminense. Porém, devido às exigências do Atlético Mineiro, o negócio caiu.

Hulk tem contrato até dezembro de 2026, mas admite a possibilidade de sair no final do ano... ou até antes. Chega mesmo a apontar para uma saída no mercado de verão.

«Quem sabe, quando sair do Galo... Pela conversa que tive com quem manda, eu posso sair a meio do ano, no fim do ano... Quem sabe, quando eu sair, eu possa dizer realmente o que precisa de ser dito», atirou.

Assim, o extremo de 39 anos abre a porta a uma saída do atual 12.º classificado do Brasileirão, garantindo que «há coisas internas que têm de ser resolvidas internamente e não publicamente».