Lucas Veríssimo falhou neste domingo o jogo do Santos frente ao Vasco da Gama, treinado por Sá Pinto, e o treinador do clube santista justificou a ausência com as negociações que decorrem com o Benfica.

«Ele está num imbróglio com o clube. Na minha função, tento fazer o melhor para o Santos, que é ter o jogador em condições. Não me rendo, não me entreguei. Ainda tento encontrar uma solução», começou por dizer, antes de se referir de forma mais concreta ao interesse do Benfica.

«Não vejo que essa saída do Lucas seja melhor para ele ou para o Santos. Acho que ele tem que sair de uma maneira melhor, por tudo que ele já fez pelo clube. O jogador perdeu a confiança. A falta de credibilidade que se teve, devido a tantas promessas de que ele sairia, faz com que ele não tenha confiança. E a forma como o Benfica está a pressionar - ‘ou vens ou vamos atrás de outro’ - deixa a cabeça do jogador confusa», acrescentou.