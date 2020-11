Lucas Veríssimo, jogador do Santos, revelou o desejo de deixar o Brasil para assinar pelo Benfica.

«Todos sabem o que eu sinto pelo Santos. Comecei e cresci aqui, é um clube que eu não só aprendi a respeitar e ter carinho, mas também amar. Eu amo o Santos e, todas as vezes que entro em campo, honro essa camisa e esse clube que me deu tanto. Mas eu creio que esta é a hora certa», afirmou Lucas Veríssimo em entrevista ao Globoesporte.

«Poder jogar num clube deste nível na Europa, jogar competições como Champions League, Europa League... tudo isso me atraiu demais e eu creio que é o momento ideal da minha carreira, por tudo que a estou a viver agora e tudo que quero alcançar na minha vida. Estou a aguardar a definição por parte do Santos, mas o clube sabe da minha vontade e eu não escondi isso de ninguém», adiantou.

Recorde-se que, além do Benfica, o Santos também recebeu uma proposta dos sauditas do Al-Nasr, de Rui Vitória, pelo central. O Conselho Deliberativo do Santos, órgão sem o qual o clube brasileiro não pode avançar com negócios de jogadores neste momento, rejeitou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica.

Orlando Rollo, presidente do clube, terá apresentado a proposta das águias, que segundo a imprensa brasileira passa por um empréstimo de um ano com cláusula de compra obrigatória no valor de 6,5 milhões de euros. Os conselheiros, contudo, deram parecer negativo à transação e terão pedido mais detalhes sobre o negócio, o que levou Rollo a alertar que a sobrevivência do Santos pode estar dependente desse negócio.

«Fico ainda mais tranquilo para dizer que esta é a hora certa, porque tenho certeza de que é uma venda que pode ajudar também o Santos. Todos sabem que o clube passa por um momento complicado financeiramente. Então é uma realização de um sonho meu e um valor providencial ao clube também nesse momento, não tenho dúvida», disse Lucas Veríssimo, que se mostrou lisonjeado pelos elogios do técnico encarnado.

«Vi a entrevista do Jorge Jesus a elogiar-me, a dizer que gostaria de contar comigo no plantel do Benfica. Fiquei muito feliz, é um fator a mais que me faz querer ir, aproveitar esta oportunidade.»