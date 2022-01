Marcelo Boeck, que em Portugal jogou no Sporting e no Marítimo, renovou o contrato com o Fortaleza até ao final de 2022.

Aos 37 anos, o guardião vai cumprir a sexta época ao serviço do clube do Cerará.

Capitão de equipa, Boeck foi campeão da Série B, venceu a Copa do Nordeste e o Estadual com a camisola do Fortaleza.