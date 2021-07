O Marselha oficializou esta quinta-feira a contratação de Gerson ao Flamengo.

O médio brasileiro de 24 anos, ex-jogador de Jorge Jesus, assina com o clube francês por cinco temporadas e regressa assim à Europa, onde esteve entre 2016 e 2019, duas épocas na Roma e uma última na Fiorentina por empréstimo.

Os dois clubes já tinham anunciado, no início do mês, que tinham chegado a acordo e, apesar de não terem avançado com os valores envolvidos no negócio, o globoesporte deu conta de uma verba a rondar os 25 milhões de euros com mais €5M mediante o cumprimento de objetivos determinados.