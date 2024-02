Emprestado ao Atlético Mineiro desde 2022, Pedrinho renovou contrato com o Shakhtar Donetsk.

O criativo brasileiro, ex-Benfica, passa a ficar ligado ao emblema ucraniano até 2029: em 2021 havia assinado por cinco temporadas.

Na mesma nota em que anunciou a renovação de Pedrinho, o Shakhtar informou que espera que o jogador seja reintegrado na equipa em julho de 2024 para preparar a próxima época.

