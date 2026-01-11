Hernâni Fortes já não é jogador do Ferroviária, do Brasil, confirmou o português de 34 anos na conta pessoal do Instagram. O avançado, ex-FC Porto, chegou ao clube do segundo escalão brasileiro a meio da última temporada, tendo feito apenas cinco jogos. 

 

