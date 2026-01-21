Matheus Pereira renovou com o Cruzeiro até 2028. O avançado de 29 anos está na quarta temporada na «raposa». O brasileiro, recorde-se, é produto da formação do Sporting.

 

