Transferências
Há 46 min
OFICIAL: Matheus Pereira renova com o Cruzeiro até 2028
Ex-Sporting está na quarta época na «Raposa»
TFR
Ex-Sporting está na quarta época na «Raposa»
TFR
Matheus Pereira renovou com o Cruzeiro até 2028. O avançado de 29 anos está na quarta temporada na «raposa». O brasileiro, recorde-se, é produto da formação do Sporting.
BH esfriô! 🥶— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 21, 2026
Matheus Pereira assinou sua renovação com o Cruzeiro, ao lado do nosso presidente, Pedro Lourenço. O vínculo vai até o fim de 2028! ✍️
📸 @yuriclfoto / @One9Content pic.twitter.com/2udCrOe58t
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS