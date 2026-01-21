Matheus Pereira renovou com o Cruzeiro até 2028. O avançado de 29 anos está na quarta temporada na «raposa». O brasileiro, recorde-se, é produto da formação do Sporting.

Matheus Pereira assinou sua renovação com o Cruzeiro, ao lado do nosso presidente, Pedro Lourenço. O vínculo vai até o fim de 2028! ✍️



📸 @yuriclfoto / @One9Content pic.twitter.com/2udCrOe58t — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 21, 2026