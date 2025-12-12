O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato do extremo Rayan até dezembro de 2028. Um dos destaques do Brasileirão, o jogador de 19 anos foi eleito esta semana como Revelação do Brasileirão, pela CBF.

Rayan tinha contrato até final de 2026 e fica agora ligado ao clube mais dois anos. Chegou ao emblema carioca com seis anos, sendo que o pai, Valkmar, foi também atleta do Vasco da Gama.

O 'Menino da Colina' é o mais jovem a estrear-se profissionalmente pelo clube, com 16 anos, cinco meses e 16 dias, numa partida diante do Audax, no Campeonato Carioca de 2023.

Rayan soma 97 jogos pela equipa principal, com 23 golos marcados e três assistências. Em 2025, balançou as redes em 20 ocasiões, a maior parte já sob a liderança de Fernando Diniz. O português Nuno Moreira é seu colega.