O Fluminense apostou numa fórmula conhecida para atacar o Brasileirão. Após o primeiro jogo disputado (e perdido diante do Fortaleza), Renato Gaúcho foi anunciado como novo treinador do «Flu».

Assinou contrato até ao fim do ano de 2025 e inicia os trabalhos já nesta sexta-feira. O primeiro jogo será com o Bragantino, para o Brasileirão, no Maracanã.

Símbolo do clube enquanto jogador, Renato Gaúcho já orientou a equipa do Fluminense por umas incríveis seis vezes - em 1996, 2002-03, 2003, 2007-08, 2009 e 2014.