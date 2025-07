Renato Paiva foi anunciado ainda esta quinta-feira pelo Fortaleza e já recebeu um reforço para o plantel. Trata-se de Weverson, lateral brasileiro que representou o Arouca durante duas temporadas e meia.

Chegou a custo zero, pois terminou contrato com o emblema da Serra da Freita. Aos 25 anos, regressa ao país-natal, onde já tinha jogado no Bragantino e São Paulo.

Weverson esteve em destaque na temporada passada ao marcar o golo do empate do Arouca diante do Benfica, no Estádio da Luz, por 2-2, na reta final do campeonato. Foi o seu único tento em 2024/25.