O Conselho Deliberativo do Santos agendou, para a próxima quinta-feira, uma reunião para definir a possível transferência do futebolista brasileiro Lucas Veríssimo para o Benfica.

O encontro vai confirmar se o Comité de Gestão do Santos, que é presidido atualmente por Orlando Rollo, tem autorização para negociar em definitivo o central para os encarnados.

De acordo com o UOL, o Santos vê na hipotética venda de Lucas Veríssimo o caminho para manter estável a situação salarial do plantel e dos funcionários até ao final de 2020. Para ter a aprovação do Conselho Deliberativo, refere o mesmo jornal, o Santos procura um novo modelo de negociação com o clube português.

Já este mês, o Conselho Deliberativo, órgão sem o qual o Santos não pode avançar com negócios de jogadores nesta altura, tinha rejeitado a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica. O jogador, recorde-se, teve também uma proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita.