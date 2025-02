Carlos Carvalhal confirmou as saídas de dois jogadores do Sporting Braga no último dia de mercado. Neste caso, Matheus Magalhães, que está de malas aviadas para o Ajax de Amesterdão, e Bruma, fechado no Benfica.

«Desejo as maiores felicidades ao Matheus, é uma excelente pessoa. E desejo as maiores felicidades ao Bruma, porque connosco em meio ano fez aquilo que costuma fazer num ano. Em meio ano ajudou-nos muito, penso que também o ajudámos. Desejamos-lhe as maiores felicidades. A partir do momento em que não estão cá, temos o Ismael [Gharbi] e o Lukas [Hornicek]. Temos vários meninos a despontar», disse Carvalhal à Sport TV, depois do Moreirense-Sp. Braga.

O guarda-redes deixa o Sp. Braga por empréstimo até final da temporada, ficando o Ajax com uma opção de compra fixada em três milhões de euros.

Já Bruma ingressa no Benfica (apesar de ter sido formado no Sporting) por uma verba a rondar os seis milhões de euros.