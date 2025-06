O médio português Bruno Costa está a caminho do Gyeongnam, da segunda divisão da Coreia do Sul, confirmou o Maisfutebol. Costa rescindiu com o Nacional da Madeira (ainda que não oficialmente) e segue para a Ásia.

O Gyeongnam é décimo classificado da segunda divisão da Coreia do Sul. Bruno Costa tem acertado um contrato válido por um ano e meio com o clube, esperando-se em breve o anúncio oficial.

Na época passada, ao serviço do Nacional, fez 19 jogos, assinando dois golos e uma assistência pelo clube da Liga. Costa tem 28 anos e soma a segunda experiência no estrangeiro, depois do Valenciennes.