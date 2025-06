Está tomada a decisão! Bruno Fernandes recusou uma proposta gigante do Al Hilal, informou o jornalista Fabrizio Romano e confirmou o Maisfutebol.

O clube saudita oferecia 350 milhões de euros ao jogador por um contrato de três anos (já com o prémio de assinatura). Mesmo assim, esses valores não convenceram o internacional português.

Bruno Fernandes prefere continuar a competir na Europa ao mais alto nível. Por isso, vai manter-se no Manchester United com Ruben Amorim e Diogo Dalot, mesmo com o clube excluído das competições europeias na próxima temporada.

Recorde-se que Miguel Pinho, agente do futebolista, reuniu-se com responsáveis do Al Hilal na semana passada na Arábia Saudita.

O médio-ofensivo de 30 anos tem contrato até 2027 com o Man United, com opção de extensão por mais uma temporada. Bruno chegou ao clube inglês em janeiro de 2020, proveniente do Sporting.

