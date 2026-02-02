Bryan Zaragoza é reforço da Roma por empréstimo do Bayern Munique. O avançado, de 25 anos, estava cedido ao Celta de Vigo pelos alemães. Na presente época, o internacional espanhol leva dois golos e quatro assistências em 26 jogos.

 

 

RELACIONADOS
OFICIAL: Alisson é reforço do Nápoles por empréstimo do Sporting
Benfica: José Melro a caminho do Marítimo em definitivo
OFICIAL: ex-Benfica Roman Yaremchuk é reforço de Paulo Fonseca
OFICIAL: Santa Clara contrata goleador da formação do Cruzeiro