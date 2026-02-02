Transferências
OFICIAL: Bryan Zaragoza reforça Roma por empréstimo do Bayern
Bryan Zaragoza é reforço da Roma por empréstimo do Bayern Munique. O avançado, de 25 anos, estava cedido ao Celta de Vigo pelos alemães. Na presente época, o internacional espanhol leva dois golos e quatro assistências em 26 jogos.
✍️ Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) February 2, 2026
📄 https://t.co/o3FIOuftFj#ASRoma pic.twitter.com/TwpiGdeJ8w
