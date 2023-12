No dia em que saíram notícias sobre um volte-face no acordo entre Carlo Ancelotti e a CBF para assumir a seleção brasileira a partir do verão de 2024 e da possibilidade de vir a renovar contrato com o Real Madrid, o treinador italiano foi questionado sobre este segundo tema na antevisão ao jogo com o Villarreal para a Liga espanhola.

«O clube sabe que eu estou feliz. Para renovar, não há pressa nem problemas. (...) O meu timing? Dia 1 de julho. Até 30 de junho estamos aqui», limitou-se a dizer, sem aprofundar e a pedir que lhe fosse feita outra pergunta.

Carlo Ancelotti está na terceira época da segunda passagem pelo Real Madrid, com o qual termina contrato no final da presente época. O técnico de 64 anos já venceu dez títulos pelo merengues, entre eles dois mundiais de clubes, duas ligas dos campeões, duas supertaças europeias e um campeonato de Espanha.