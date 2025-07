O Botafogo anunciou nesta terça-feira o novo treinador Davide Ancelotti, filho do histórico Carlo Ancelotti. O italiano assinou contrato nesta manhã com o clube brasileiro até ao final da temporada 2026.

O técnico ao Brasil pela manhã no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nas próximas horas, o italiano apresenta-se ao plantel no centro de treinos para iniciar funções.

Assistente do pai na Seleção brasileira, Davide também possui passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Nápoles e Everton, sempre ao lado de Carlo. Assim, Davide sucede ao português Renato Paiva, que foi despedido após ser eliminado no Mundial de Clubes.

Juntamente com o treinador, chegam também dois assistentes. O espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan, acompanhados do preparador físico italiano Luca Guerra.