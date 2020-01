Vivido no que ao futebol inglês diz respeito, Carlos Carvalhal falou com propriedade da mudança confirmada de Bruno Fernandes para o Manchester United.

O treinador do Rio Ave, que trabalhou vários anos em Inglaterra no primeiro e segundos escalões, considerou que o internacional português tem tudo para vir a ter sucesso no novo clube.

«Vai para uma liga em que o nível é elevado, mas penso que tem valor para ser um jogador de referência no campeonato inglês. Creio que irá enquadrar-se bem pelas características ofensivas, também por ser bom defensivamente e forte nas transições. É uma grande aquisição para o Manchester United», avaliou.

Carvalhal prosseguiu os elogios a Bruno Fernandes, que considerou que estava «muito acima do campeonato português».

«A jogar como médio fez 20 golos no ano passado, oito no anterior e este ano leva oito. É fora de série. Além disso é titular na seleção portuguesa, onde, atualmente, é difícil um jogador afirmar-se», apontou acerca do jogador que custou aos cofres dos Red Devils 55 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 80 milhões.