OFICIAL: Carlos Fangueiro volta a treinar o Leixões, da II Liga
Técnica deixa o ENP, do Chipre, ao fim de apenas três jogos
Em outubro foi anunciado no último classificado da Liga cipriota e agora, no fim de novembro, Carlos Fangueiro já vai abraçar outro desafio. O treinador luso foi apresentado nesta quarta-feira como novo treinador do Leixões.
Fangueiro regressa a uma casa que bem conhece. O técnico orientou esta equipa em 2024, tendo depois assinado pelo Paços de Ferreira. Além disso, foi futebolista dos 'Bebés do Mar' no início e no fim dessa carreira, encerrada em 2013 no Luxemburgo.
Por lá ficou durante praticamente dez anos e agora terá a tarefa de substituir o técnico João Nuno Fonseca na equipa de Matosinhos.
O Leixões é nono classificado na II Liga, mas tem apenas mais três pontos do que o último colocado (Benfica B). Foi eliminado pelo Vila Meã na Taça de Portugal.