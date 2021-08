O Benfica chegou a acordo com o PSV Eindhoven para o empréstimo de Carlos Vinícius por duas épocas. O clube que as águias afastaram no play-off da Liga dos Campeões paga 2,5 milhões de euros no imediato e fica com uma cláusula de obrigação de compra de 50 por cento do passe, por 10 milhões de euros, após esse período, sabe o Maisfutebol.

Ta como o nosso jornal escreveu, o Eintracht Frankfurt também estava a negociar a cedência do avançado brasileiro, mas os termos do negócio com o emblema dos Países Baixos acabaram por agradar mais aos encarnados. O Zenit também estava na disputa.

Avaliado em aproximadamente 20 milhões de euros, Carlos Vinicius, de 26 anos tem contrato com o Benfica até junho de 2024. A cláusula de rescisão está fixada em 100 milhões de euros.

Após um ano cedido ao Tottenham, clube no qual marcou 10 golos em 22 jogos, Vinícius volta a sair por empréstimo, uma possibilidade que Jorge Jesus tinha adiantado no final do jogo com o Tondela.

