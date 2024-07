O avançado Clayton Silva está perto de reforçar o Rio Ave por empréstimo do Vasco da Gama. A transferência era negociada há várias semanas, mas só agora foi desbloqueada, devido ao papel decisivo do Casa Pia, apurou o Maisfutebol.

Clayton estava no Vasco por empréstimo dos gansos e a compra obrigatória só estava contratualizada para janeiro de 2025. Para conseguir emprestar o avançado ao Rio Ave, o emblema brasileiro precisava de negociar com o Casa Pia. Assim o fez, propondo antecipar a compra definitiva. Os casapianos aceitaram as condições, sobretudo por conta da situação instável a nível financeiro e diretivo do Vasco.

Além disso, os lisboetas mantêm 30 por cento de uma futura venda do jogador de 25 anos.

Resolvido o imbróglio, Clayton vai reforçar as opções de Luís Freire no ataque vilacondense. O avançado regressa a Portugal, depois de não se ter afirmado no Rio de Janeiro, com apenas oito jogos disputados neste ano. Ao serviço do Casa Pia, que deixou em março passado, marcou 16 golos em 64 jogos.