Há 1h e 13min
OFICIAL: Casa Pia empresta Svensson ao Ibiza
Avançado de 24 anos junta-se a Bebé no terceiro escalão espanhol
Max Svensson é reforço confirmado do UD Ibiza, do terceiro escalão espanhol. O avançado de 24 anos chega por empréstimo do Casa Pia, da Liga.
O espanhol regressa, assim, ao país natal. Formado no Espanhol, Max chegou a estrear-se na equipa principal. Passou, de seguida, por empréstimos no Deportivo e no Osasuna. Chegou ao Casa Pia em 2024/25, tendo cumprido ainda em 26 jogos.
Na temporada atual foi opção em seis encontros pelos «gansos». Junta-se, agora, a Bebé, internacional por Cabo Verde, no 16.º classificado do terceiro escalão espanhol.
Max Svensson es blaucel 🩵🤍— UD Ibiza 🩵 (@ibizaud) January 9, 2026
