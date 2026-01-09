Max Svensson é reforço confirmado do UD Ibiza, do terceiro escalão espanhol. O avançado de 24 anos chega por empréstimo do Casa Pia, da Liga. 

O espanhol regressa, assim, ao país natal. Formado no Espanhol, Max chegou a estrear-se na equipa principal. Passou, de seguida, por empréstimos no Deportivo e no Osasuna. Chegou ao Casa Pia em 2024/25, tendo cumprido ainda em 26 jogos.

Na temporada atual foi opção em seis encontros pelos «gansos». Junta-se, agora, a Bebé, internacional por Cabo Verde, no 16.º classificado do terceiro escalão espanhol. 

