O Casa Pia oficializou, esta terça-feira, a saída de Dailon Livramento - no dia seguinte ao avançado de 25 anos se ter estreado no Mundial por Cabo Verde. O clube lisboeta despediu-se do jogador nas redes sociais.

O cabo-verdiano encontrava-se cedido pelo Hellas Verona, de Itália, deixando assim os gansos com o final do empréstimo. Esta temporada, Livramento fez 28 jogos pelo Casa Pia. Não marcou qualquer golo e fez apenas uma assistência.

Esta é a sétima saída do Casa Pia depois de João Marques, Tiago Morais, Gaizka Larrazabal, Rafael Brito e Kiki Silva e José Fonte. Os gansos, recorde-se, terminaram a Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, tendo garantindo a manutenção no play-off frente ao Torreense.