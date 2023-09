Prestes a rumar aos escoceses do Celtic, que depois de João Filipe (Jota) há duas épocas volta a receber um jogador do Benfica, Paulo Bernardo foi tema de conversa na conferência de imprensa do treinador dos escoceses.

«É um jovem jogador com potencial que chega. Espero que seja confirmado, mas vem com a oportunidade de o vermos e vai dar-nos mais força e profundidade na zona do meio-campo. Veremos como evolui», afirmou Brendan Rodgers.

Paulo Bernardo estreou-se pela equipa principal do Benfica em 2021/22 e na época passada foi cedido em janeiro ao Paços de Ferreira. Agora prepara-se para nova aventura, a primeira fora de Portugal.