O futebolista nigeriano Chidozie Awaziem já está na Turquia e foi anunciado, esta quarta-feira, como reforço do Alanyaspor, possibilidade que o Maisfutebol já tinha avançado nas últimas horas.

O jogador de 24 anos segue por empréstimo do Boavista. «A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Alanyaspor, da Turquia, para a cedência temporária do jogador Chidozie Awaziem, válida até ao final da temporada de 2021/22», refere o emblema axadrezado, em nota oficial.

«Bem-vindo Awaziem! Chidozie chegou ao aeroporto de Antalya num jato particular», referiu por sua vez o clube turco, num vídeo partilhado através da rede social Twitter.

A mudança do central africano surge depois de o Boavista ter anunciado, no final do mercado, a 31 de agosto, que exerceu a opção de compra pelo atleta ex-FC Porto.

O internacional pela seleção da Nigéria levava já três jogos pelo Boavista esta época, além dos 29 que fez em 2020/2021. Volta assim à Turquia, onde já tinha jogado na época 2018/2019, no Çaykur Rizespor.

Agora, vai ser colega de equipa dos portugueses Marafona, João Novais e Candeias.