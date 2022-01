João Pedro rescindiu esta terça-feira com a Académica e vai assinar até final da época com o APOEL, do Chipre, com opção de renovar por mais uma temporada.

O médio, de 35 anos, está assim de regresso ao Chipre, onde brilhou com a camisola do rival Apollon Limassol, ao longo de seis anos: venceu duas Taças do Chipre, duas Supertaças e um vice-campeonato.

Formado no Sp. Braga, João Pedro jogou no Penafiel, Beira Mar, União Leiria, Oliveirense, Naval, Belenenses e Moreirense, para além de uma segunda passagem pelo Sp. Braga